あなたは読めますか？突然ですが、「馴鹿」という漢字読めますか？冬のイベントや絵本でおなじみのあの動物ですが、漢字で書かれるとパッと答えられる人は少ないかもしれません。気になる正解は……「トナカイ」でした！馴鹿は、北極圏周辺に生息するシカ科の動物を指します。漢字の由来は、人に馴れる鹿という意味からきており、古くから家畜として人間を助けてきた歴史を物語っています。実際の使い方としては、「赤い鼻の馴鹿が