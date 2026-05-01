東日本大震災以降、「ペットの防災」の重要性が見直されています。災害時はペットと一緒に逃げる「同行避難」を原則とすることを周知するため、環境省は5月にも現行指針を見直した改訂版を公表する見込みです。ペットの家族化が進む今、もしもの時にどう行動すれば良いのでしょうか。【写真を見る】もしもの時、ペットは連れていける？「ペットと同行避難」浸透へ＿ペットの家族化と防災の現在地【ひるおび】サプリや保険、仏壇ま