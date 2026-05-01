サンリオは1日、常務が数年にわたって数億円の不正報酬を受け取っていた疑いについて、社外取締役や外部弁護士らでつくる特別調査委員会を設置したと発表した。13日に予定していた2026年3月期の決算発表は延期する。
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