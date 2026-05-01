女子やり投の北口榛花（28、JAL）が1日、自身のSNSを更新し、新コーチにやり投界のレジェンド、ヤン・ゼレズニー氏（59）を迎えることを発表した。北口は「新たなスタートをレジェンドであるヤンゼレズニーさんとできてとても嬉しいです」などと心境をつづった。ゼレズニー氏はオリンピック三連覇（92年バルセロナ、96年アトランタ、00年シドニー）や、世界陸上で3つの金メダルを獲得している“レジェンド”で、1996年にマークした