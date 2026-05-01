タレントのpeco（30）が7歳長男とのドタバタなモーニングルーティンを公開し、反響が寄せられている。【映像】「ryuchellにしか見えない」pecoの長男（複数カット）これまで自身のSNSで、長男・リンクくんとの日常を投稿してきたpeco。自宅のソファで愛犬とくつろぐ様子や、スウェットにデニムを合わせたお揃いコーデの親子ショットを披露すると、「ちっちゃいryuchell!!」「ryuchellにしか見えない」などと話題になっていた。