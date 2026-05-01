プロ野球・阪神は1日、及川雅貴投手を1軍登録、西勇輝投手の登録を抹消しました。昨季66試合に登板し防御率0.87をマークした及川投手は今季、2試合に登板し防御率9.00となり、4月3日に登録を抹消されました。ファームでは5試合に登板し0勝1敗、防御率8.44となっています。抹消された西投手は前日4月30日のヤクルト戦で今季初先発。5回2失点で勝利投手となりました。