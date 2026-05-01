全国的に感染が拡大している「はしか」について、県は大型連休中、帰省や旅行などで人の動きが活発になるとして基本的な感染対策を呼び掛けています。県によると新潟県内ではことし3月9日以降、はしかの感染者は確認されていないということですが、2019年以降最多となる10人が確認されていて近年にないペースということです。全国的には2020年以降、最多となるペースで急増していることから注意を呼び掛けています。「