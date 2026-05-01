「“青”じゃダメなの？」謎の矢印信号「←↑→」なぜ存在!? クルマを運転していると、交差点でさまざまなパターンの信号機を目にします。そのなかでも近年SNSで話題となったのが、赤信号の下に「←（左折）」「↑（直進）」「→（右折）」という3つの矢印が同時に点灯する信号機です。【画像】「ええぇぇ!?」これが斬新すぎる「信号機」です！（15枚）すべての方角へ進めるのであれば、「通常の青信号をひとつ点灯させれば