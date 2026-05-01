女子プロゴルファーの林菜乃子が、コナミスポーツ株式会社とサポート契約を締結した。5月1日からキャディバッグへのロゴ掲出を含む契約となる。【写真】コナミスポーツのロゴを指して笑顔の林林をマネジメントする芹沢インターナショナルが発表したもので、新たなスポンサーの支援を受けてさらなる飛躍を目指す。今回の契約により、ツアー転戦に欠かせないトレーニングやコンディション調整の面でサポートを受ける見込み。林は「こ