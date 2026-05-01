フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪銅メダルの中井亜美（18＝TOKIOインカラミ）が1日、千葉県流山市内で行われた自身が在籍する通信制の勇志国際高の祝賀会に出席。同高生徒や保護者ら213人の前でメダルを披露し、入場時には右の人さし指を頬にあてて首をかしげるポーズも見せ、会場を沸かせた。「初めての五輪だったので、全ての瞬間を楽しもうと思った。夢だったメダルを獲得できた」と報告。4月27日に18歳の誕