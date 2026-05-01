埼玉県出身の13歳、末永ひなたと沖縄県出身の13歳、瑞島穂華が、女子中学生雑誌『nicola』専属モデルとしてデビューすることが決定した。【写真】キュート！末永ひなた＆瑞島穂華のソロショット末永は2021年、小学3年生のときに『第10回ニコ☆プチモデルオーディション』で応募総数5370名の中から史上最年少でグランプリを獲得し、女子小学生向けファッション誌『ニコ☆プチ』のモデルとして芸能活動をスタート。これまでにピ