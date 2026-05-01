◇出場選手登録【楽天】中込陽翔投手【西武】佐藤爽投手、T・ネビン内野手【ロッテ】広池康志郎投手【阪神】及川雅貴投手【巨人】高梨雄平投手、中山礼都外野手、若林楽人外野手◇同抹消【西武】豆田泰志投手、児玉亮涼内野手【阪神】西勇輝投手【巨人】北浦竜次投手、萩尾匡也外野手、皆川岳飛外野手【広島】玉村昇悟投手