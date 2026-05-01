今週（4月24日～4月30日）の相場動向 相場回顧 BTC（ビットコイン）：米FOMCとAI懸念、米イラン情勢の不透明感で下落 ビットコインは、米FOMCやハイテク大手決算を前に上値が重くなる中、米イラン情勢の不透明感やAI・半導体関連株への警戒感から下落した。 週前半は、中東情勢を巡る楽観ムードが後退した。米国が4月25日に予定されていたパキスタンでの対イラン協議に向けた特使派遣を取りやめたことで、協議進展