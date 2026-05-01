きょう（1日）から5月。京都の観光地はゴールデンウイークということもあり、多くの人でにぎわっていました。そうしたなか、各地で大規模イベントがスタート！ 京都市左京区の「みやこめっせ」には、熱心に本を見つめる多くの人が。 毎年恒例、古書の大即売会です！コレクターにはたまらない平安時代から現代までの古文書や漫画に、版画など約20万点がずらり。 中でも古書ファンの注目を集めていたのが