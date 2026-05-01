NPB(日本野球機構)は1日の公示を発表。広島は玉村昇悟投手の登録を抹消しました。昨季はキャリアハイとなる6勝をあげた玉村投手は前日の巨人戦で今季初の先発マウンドに上がりました。初回には巨人打線を三者凡退に抑える順調な立ち上がり。しかし2回に増田陸選手を追い込むも、センターへの犠牲フライで1失点。先制を許しました。以降も不運な当たりで幾度となくピンチを迎えるも、無失点に抑える粘投。5回には先頭からの2者連続