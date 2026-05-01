ナインティナイン岡村隆史（55）と矢部浩之（54）が4月30日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に出演。バナナマン日村勇紀（53）の休養発表を受け、同世代の芸人を心配した。岡村は番組冒頭で「皆さんもね、心配してらっしゃる方もおられるとは思いますけども。日村くんがちょっとお休みされるということで」と日村を心配した。岡村は「土日にロケで地方行ったりすることが多いって言ってて、金曜