女優の木下彩音（26）が1日、インスタグラムを更新。事務所移籍を発表した。木下は「ご報告が遅れましたが、私木下彩⾳は、⻑年お世話になりましたホリプロを2026年3⽉31⽇をもって退社いたしました。事務所及び事務所の⽅々には、お仕事のみならず、プライベートも沢山支えていただきました」とホリプロ退社を報告した。続けて「振り返ると、右も左もわからない15歳の⼦どもだった私がこれま