ユーザーが本人かどうかを確認することを「認証」という。たとえば、パスワード認証とは、本人だけしかしらないはずのパスワードを入力することで、本人であることをコンピュータが確認する。コンピュータが目の前の1台だけなら、これで終了だが、ネットワークに接続していて、たとえば、ファイル共有とか、印刷などを、別のマシン（サーバー）が実行しているサービスを利用して行う場合、サービス側でもユーザー認証が必要になる