【モデルプレス＝2026/05/01】なにわ男子の高橋恭平が主演を務める映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開）より、俳優の岩瀬洋志が出演する場面写真が公開された。【写真】22歳国宝級イケメン、唇拭うセクシー仕草◆岩瀬洋志「ずっとやりたかった」3枚目キャラ役に挑戦解禁のたびに「全人類沼落ち！？」と世間をざわつかせ、日本中が“山口くん”という深い沼にどっぷり浸かり始めている映画「山口くんはワルくない』。旬の豪