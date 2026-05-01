【モデルプレス＝2026/05/01】7人組アイドルグループ・CANDY TUNEのデビュー3周年を記念した特別企画イベント「CANDY TUNE 3rd Anniversary『浅草飴やしき』」を5月1〜8日の期間限定で開催。本イベントのオープンに先駆け、4月30日に「浅草 飴やしき」メディア発表会が実施された。【写真】紅白出場7人組アイドル、“湯切りネキ”再現◆花やしき全体が“浅草 飴やしき”仕様に発表会の冒頭では、「浅草 飴やしき」の概要を紹介。園