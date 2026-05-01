西日本シティ銀行（本店・福岡市）は2026年5月1日、職員が投稿した顧客の氏名の写りこんだ営業店内の動画・画像がSNS上に拡散された事案を受け、3日に予定していた「第65回 博多どんたく港まつり」への参加を自粛すると発表した。手にしていたチラシに「西日本シティ銀行」の文字Xでは29日頃から、SNSアプリ「BeReal」で撮影されたとみられる、企業の事業所内とみられる場所を映した動画や画像が拡散されていた。動画や画像には、