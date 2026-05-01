フェンシングでポーランド代表経験があるイェグリンスカ・アレクサンドラさんが、2026年4月27日にインスタグラムを更新。夫で、パリ五輪・フェンシング男子フルーレ団体で金メダルを獲得した松山恭助選手との休日の写真を公開した。コメント欄でハートの絵文字のやり取りも松山選手とアレクサンドラさんは、25年8月に結婚を報告した。アレクサンドラさんの最新のインスタグラム投稿では、「パリでのフェンシング合宿中の休日」とし