「手塚治虫版画展」展示作品の一つ 「マンガの神様」といわれる手塚治虫の版画展が高松市で開かれています。 高松三越で開かれている「ーマンガの神様－手塚治虫版画展」 700の作品を生み出したと言われる手塚治虫の代表作「鉄腕アトム」や「ブラックジャック」などの複製版画が展示されています。 漫画の扉絵として白黒だったものを、手塚治虫の愛弟子である小林準治さんが繊細な色合いで再現