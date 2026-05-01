特別企画展2026瀬戸内アジアギャラリー香川・小豆島町4月25日 瀬戸内国際芸術祭の会場、香川県の小豆島でアジアの若手アーティストの作品が展示されています。 香川県小豆島町の瀬戸内アジアギャラリーで開かれている「特別企画展2026」です。旧福田小学校を活用した施設にマレーシアやタイなどアジア各国、6組の若手アーティストの作品が展示されています。 次の瀬戸芸への