栗林小学校の3年生が一番茶の茶摘みを体験 栗林公園(高松市栗林町) 5月2日は立春から数えて88日目の八十八夜です。栗林小学校の3年生約150人が、高松市の栗林公園の茶園で一番茶の茶摘みを体験しました。 子どもたちにお茶や栗林公園に親しみを持ってもらおうと毎年行われている体験教室です。 香川県によりますと、2026年は春先の気温差が大きく雨が少なかったため、茶葉の生育が遅れたそうです。 子どもたち