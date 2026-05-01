昨日の円高から調整の動き＝東京為替概況 ドル円は昨日の急落からの反発が見られた。昨日海外市場では、直近高値を更新し2024年7月以来のドル高圏となる160.72円を付けた後、日本の通貨当局によるドル売り円買い介入とみられる動きに155.57円まで急落した。当初、片山財務相や三村財務官から強い円安けん制と介入示唆が行われた後、大きく円買いが出る展開となった。一部メディアでは政府筋の情報として、実際に介入が行われ