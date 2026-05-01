【これからの見通し】前日の急変動を受けてドル円相場動向に関心集まる、当局は円相場監視を継続 昨日はドル円相場の急変動が為替市場を支配した。ドル円は160.72付近と2024年7月以来の高値水準まで上昇。その後やや調整が入ったタイミングで、片山財務相と三村財務官がこれまでよりも強いトーンで円安をけん制し、近いタイミングでの措置を示唆した。ドル円相場は即座に159円台へと下落。そして、戻りが限定的となった