ドル円再び急落、１５７．２０付近から一気に１５６円台前半へ＝ロンドン為替 ドル円が再び急落している。157.20付近で高止まりしたいたが、突然156円台前半まで急落。まだ下押しの勢いを見せている。 USD/JPY156.01