ドル円１５５円台に突入、前日安値１５５．５７レベルをターゲットとするか＝ロンドン為替 ドル円の下げは継続。足元では156円台割れから155.67レベルまで安値を更新している。前日安値155.57レベルがターゲットとなっており、この水準を割り込むのかどうかが注目される。 USD/JPY155.77