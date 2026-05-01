ドル円は１５５．５２レベルまで下落、前日安値を下回る＝ロンドン為替 ロンドン朝方、流動性の細る時間帯にドル円が急落している。足元では安値を155.52レベルに更新、前日安値155.57レベルをわずかに下回った。今後も、突然の値動きに注意が必要な局面となっている。 USD/JPY155.65EUR/USD1.1742EUR/JPY182.79