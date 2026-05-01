クロス円も急落、ユーロ円は一時１８２．６４レベル＝ロンドン為替 ロンドン早朝は急激な円買いのフローが入っている。ドル円は155.50レベル、ユーロ円は182.64レベル、ポンド円は211.81レベルまで安値を更新した。現在は売りは小休止し、反発の動きがみられている。 USD/JPY156.18EUR/JPY183.35GBP/JPY212.57