研究者らがInternet Archiveのデータを分析したところ、2025年半ばまでに新しく作られたウェブサイトの約3分の1がAI生成・AI支援テキストを含むものとして分類されたことが分かりました。調査を行ったのはスタンフォード大学、インペリアル・カレッジ・ロンドン、Internet Archiveの研究者らで、研究結果は「The Impact of AI-Generated Text on the Internet」という論文として公開されています。The Impact of AI-Generated Text