◆東都大学準硬式野球春季リーグ戦１部帝京大４―１専大１回戦（２８日・スリーボンドベースボールパーク上柚木）帝京大が先制点を奪い逃げ切った。初回無死満塁の好機で４番・飯泉康介（４年＝帝京）が中犠飛を放ち先制すると、続く５番・山形大翔（３年＝水城）の中前適時打で１点を追加、２点のリードとした。４回には先頭の山形が左前安打を放ちチャンスをつくると、１点を加え中押しした。山形は「絶対負けられない試合