広島・玉村昇悟投手が１日、出場選手登録を抹消された。前日の４月３０日・巨人戦（東京Ｄ）で今季初登板先発し、５回６安打１失点で勝敗はつかなかった。登板間隔が空くためで、この日も中日戦（マツダ）の試合前練習に参加した。