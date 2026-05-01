飼い犬のペットフードなどの費用を、別居中の妻に負担させることはできるのか――。こんな論点が争われた訴訟の判決で、東京地裁は妻に半額の支払いを命じた。安原和臣裁判官は「犬の飼育管理に必要な費用であり、夫婦で半分ずつ負担するべきだ」と指摘した。判決は４月３０日付。判決によると、飼い犬は「うた」と名付けられたトイプードル。結婚前の妻が２０２２年９月にペットショップで購入した。夫婦は同月頃から同居し、