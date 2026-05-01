俳優岸谷五朗と歌手岸谷香の長男で実業家、インフルエンサー岸谷蘭丸（24）が1日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に生出演。現在、休学中のイタリア・ボッコーニ大が東大よりも学業ランクが上であることを明かした。MCハライチ澤部佑から「今、在学中のイタリアのボッコーニ大学というのが、とんでもない大学なんですよね」と問いかけられた。岸谷氏は「ねえ、スゴいってうわさを聞くんですけど、僕はちょっと