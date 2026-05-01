世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。4月28日（火）に放送された同番組で、レジェンドモノマネ芸人・コロッケのブレイク秘話が明かされる場面があった。くるま（令和ロマン）によると、ブレイクの裏にはある大物MCの一言があったという。【映像】コロッケのブレイク秘話が明かされるも…意見が真っ二つ！ウッディや阿部寛な