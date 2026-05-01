【稲場愛香写真集 「香愛」】 5月8日発売 価格：3,300円 「香愛」書影 【拡大画像へ】 ワニブックスは、稲場愛香さんの写真集「香愛」の電子版写真集を5月8日に発売する。価格は3,300円。 アイドルグループ「Juice=Juice」を卒業後、音楽活動を中心に演技など幅広く活動する稲場愛香さん。本書は11月15日に発売された彼女の最新写真集「香愛」の電子版となる。