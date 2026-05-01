長岡市麻生田町の山中で4月25日に発見された身元不明の男性の遺体について、警察のその後の捜査で5月1日、長岡市に住む25歳の男性と判明しました。警察によりますと4月25日午前10時すぎ、山菜採りをしていた男性から「山の中で人が倒れている」と110番通報がありました。発見当時、遺体は紺色の長袖セーターに薄茶色のズボンとスニーカーを着用し、土の上でうつぶせで倒れていたといいます。目立った外傷