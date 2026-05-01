「少年ジャンプ＋」で連載中の龍幸伸『ダンダダン』が、2026年4月7日に連載5周年を迎えた。同日にオープンした記念特設サイトを起点に、X上では作家・声優・アーティストからのお祝いイラストやコメントが連日投稿され続けている。 【画像】ずとまよ。ACAねと相思相愛？『ダンダダン』龍幸伸 TVアニメ第1期EDテーマを担当したずっと真夜中でいいのに。 ACAねからもコメントが届いた。「祝5周年、ずっと