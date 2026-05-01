Epic Gamesは、5月1日より日本国内のiPhone向けにEpic Games Storeの提供を開始し、『フォートナイト』および『Rocket League Sideswipe』をプレイ可能にしたことを発表した。 【画像あり】GWには星街すいせいのパフォーマンスなど開催 今回の対応は、日本政府がモバイルソフトウェア競争促進法を可決し、AppleにiOSデバイスをサードパーティ製アプリストアへ開放することを求めたことを受けたもの