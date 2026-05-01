ハーゲンダッツ ジャパンは今年、クリスピーサンド発売25周年を迎えました。2001年の発売以来、なめらかなアイスクリームとパリッとしたコーティング、サクサクのウエハースが三位一体となった味わいが長く愛され続けているクリスピーサンド。周年を記念して都内で行われたPR発表会には、クリスピーサンド『ザ・グリーンティー』のCMキャラクターにも起用されているTWICEのサナさんが駆けつけ、デジタルコンテンツの体験やクイズを