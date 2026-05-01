【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Travis Japanの素顔と絆が溢れるアメリカ旅に完全密着したトラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、5月1日16時よりディズニープラスにて独占配信開始。注目度が高まるなか、都内で先行プレミア試写イベントが行われ、Travis Japanのメンバーが揃って登壇。彼らにとって“原点の地”アメリカでの旅の様子を、ひ