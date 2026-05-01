1日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年6月限は前日清算値比4ポイント安の1875ポイントで取引を終えた。出来高は188枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1874.56ポイントに対しては0.44ポイント高。 株探ニュース