ゼビオホールディングス [東証Ｐ] が5月1日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終損益を従来予想の2.3億円の黒字→21.4億円の赤字(前の期は9.7億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の0.7億円の黒字→23億円の赤字(前年同期は10.4億円の赤字)に減額し、一転して赤字計算に