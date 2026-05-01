ガリレイ [東証Ｐ] が5月1日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比4.5％増の179億円になり、27年3月期は前期比0.2％増の179億円とほぼ横ばいを見込み、6期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、増益になる。 同時に、前期の年間配当を81円→82円(前の期は74円)に増額し、今期も前期比7円増の89円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利