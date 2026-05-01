ハチバン [東証Ｓ] が5月1日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比55.3％減の2億0700万円に落ち込んだが、27年3月期は前期比14.0％増の2億3600万円に回復する見通しとなった。6期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は3100万円の赤字(前年同期は4500万円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-2.9％→-1.6％に改善した。 株探ニュース