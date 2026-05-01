マルサンアイ [名証Ｍ] が5月1日大引け後(16:00)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比62.4％増の5億9100万円に拡大し、従来の85.7％減益予想から一転して増益で着地。 併せて、通期の同利益を従来予想の4億0800万円→9億7300万円(前期は8億5800万円)に2.4倍上方修正し、一転して13.4％増益見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算し