1日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝155円98銭前後と、前日午後5時時点に比べ4円12銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝183円06銭前後と3円97銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース