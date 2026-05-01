2026年4月28日、香港メディアの香港01は、日本銀行が金利据え置きを決定する中、円があらゆる通貨に対して価値を下げる「構造的な円安」に直面していると報じた。記事は、日銀が政策金利を維持した一方で、市場では政策正常化への圧力が高まり、6月の追加利上げ観測が急浮上している現状を紹介。その象徴として、今回の表決では据え置きへの賛成6票に対し、さらなる利上げを求める反対票が3票に上り、植田和男総裁の就任以来最多の